“Votre supermarché, même dans les moments difficile” : une publicité de Delhaize choque les syndicats

Delhaize a diffusé une publicité, dans laquelle l’enseigne s’excuse pour les fermetures de ses supermarchés. Les syndicats dénoncent une campagne “insultante“.

La publicité, aux couleurs de Delhaize, et diffusée dans plusieurs journaux, est titrée “Votre supermarché. Même dans les moments difficiles“. Plus bas, l’enseigne au lion poursuit : “avant tout, nous tenons à vous remercier de votre compréhension et de votre patience. Nous traversons une période difficile et nous comprenons que tout ce que vous entendez ou lisez sur cette situation chez Delhaize, peut vous paraître déroutant. En fin de compte, nous sommes des épiciers, et ce depuis plus de 150 ans, grâce à notre capacité de pouvoir s’adapter constamment pour continuer à garantir la pérennité de vos magasins Delhaize“.

Plus loin, l’entreprise poursuit : “Notre motivation est de servir au mieux nos clients. Dans certains magasins, nous n’avons pas été en mesure de vous offrir le service que vous attendez, ni les produits que vous préférez. Ceux auxquels vous êtes habitués. Nous vous remercions à nouveau pour votre compréhension. Nous faisons chaque jour de notre mieux pour continuer à vous servir“.

Une publicité “insultante” pour les syndicats

A la lecture de cette communication, la secrétaire permanente de la CNE, Myriam Djegham, contactée par BX1, a qualifié cette campagne de “mépris envers le mouvement des travailleurs. Après que la direction ait tout fait pour casser le mouvement, elle ment ici aux clients, avec un message qui déresponsabilise complètement Delhaize“.

Selon la syndicaliste, “Delhaize se déresponsabilise sur la grève, comme si les travailleurs le faisaient pour le plaisir, et qu’ils n’avaient pas envie eux aussi de servir leurs clients. S’ils venaient vers nous avec des propositions correctes, les magasins pourraient rouvrir“.

Certains termes utilisés par Delhaize irritent également Myriam Djegham : “le côté ‘épicier” est à mourir de rire, alors que justement ils détruisent le petit commerce, ils tuent le petit épicier. C’est insultant pour le client“.

Dans un post sur les réseaux sociaux, la CNE a aussi détourné la campagne, comme une réponse du berger à la bergère. “Le profit de nos actionnaires, même dans les moments difficiles“, peut-on y lire, avec un visuel rappelant celui utilisé par Delhaize.



AB – Photo : Capture d’écran