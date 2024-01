Ixelles veut diminuer les panneaux publicitaires dans l’espace public

La commune va progressivement restreindre leur place, notamment sur le boulevard Général Jacques.

Sur le tronçon du boulevard Général Jacques à hauteur de la gare d’Etterbeek, quatre grandes installations publicitaires trônent de part et d’autre de la chaussée. Pour deux d’entre elles, une demande de renouvellement du permis d’urbanisme a été introduite par la SNCB qui est propriétaire, mais la commune d’Ixelles est catégorique et s’y oppose.

“Ils sont mal positionnés pour le paysage et le patrimoine – le boulevard Général Jacques se trouve dans une zone d’intérêt culturel, historique, esthétique ou d’embellissement (ZICHEE) – et ils sont en plus positionnés à un carrefour hyper dangereux, appelé Zaca, Zones à concentration d’accidents“, explique l’échevin de l’Urbanisme ixellois Yves Rouyet (Ecolo). Selon lui, de telles installations appartiennent au passé et n’ont plus leur place en ville.

Les permis d’urbanisme pour ces panneaux sont accordés pour une période de neuf ans. Sans renouvellement, la SNCB devra retirer ces panneaux dans les prochains mois. La société de transports n’a pas réagi. Pour l’heure, les deux autres panneaux publicitaires de ce tronçon appartenant à la région resteront bien en place.

■ Reportage de Bernard Denuit et Morgane Van Hoobrouck