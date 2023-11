Début des ZAP Games : 500 panneaux publicitaires transformés en soutien à la Palestine

Du 13 au 24 novembre, dans le cadre des ZAP Games, plus de 100 personnes vont mener une guerre anti-pub dans plusieurs villes en Belgique. Le coup d’envoi a été lancée cette nuit à Bruxelles par une large opération en soutien à la Palestine.

Dans la nuit du dimanche 12 novembre, plus de 500 panneaux publicitaires ont été détournés par des militants antipub à Liège, Namur et Bruxelles. Pendant deux semaines, plus de 50 équipes continueront les détournements et des actions directes contre les publicités.

“Forme ton équipe, prépare-toi et passe à l’action ! Votre mission: récupérer les espaces qu’on nous a pris. Ceux envahis par les pubs.” Le ton est donné sur le site internet des ZAP Games.

Alors qu’il s’agit de la quatrième édition, la popularité des ZAP Games ne cessent de grandir. Aujourd’hui, il s’agit même d’un rendez-vous incontournable pour les militants antipub. Si les panneaux, sucettes et autres billboards géants sont les cibles préférées, la période de cette action n’a pas été choisie au hasard. Les ZAP Games se terminent le jour de Black Friday, symbole de la société de consommation.

Soutien à Gaza

Pour cette première nuit d’opération anti-pub, une vingtaine d’équipe s’est chargée de retirer les publicités commerciales des panneaux publicitaires afin de les remplacer par des messages et des visuels dénonçant la situation à Gaza.

Camille du collectif ZAP Games explique: “Cette année, les ZAP Games veulent explicitement utiliser leur lutte pour soutenir le peuple palestinien et dénoncer l’inaction criminelle internationale. Il est plus que temps qu’un cessez-le-feu soit mis en place et que l’occupation et la colonisation israélienne cessent.”

E.D – Photo : ZAP Games