L’Union Saint-Gilloise mise à l’honneur… dans une vidéo du Ministère français de la Santé !

INFO BX1 | Le Ministère français de la Santé et de la Prévention a diffusé, cette semaine, une vidéo où apparaissent… des supporters de l’Union Saint-Gilloise !

“Oh club magique, nous sommes tes plus grands fans ! Et je veux dire à mon frère que je suis donneur d’organes” : si la chanson n’est pas celle de l’Union Saint-Gilloise… les couleurs le sont bien ! Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux du Ministère français de la Santé et de la Prévention, on découvre en effet une série de supporters, affublés de tenues bleues et jaunes, et portant des écharpes portant clairement le logo du club bruxellois.

La vidéo, publiée jeudi, appelle ainsi au don d’organes, à l’occasion de la Journée française de réflexion sur le don d’organes et la greffe. “Pensez à rappeler à vos proches que vous êtes donneurs“, indique ainsi le ministère, sur ses réseaux sociaux.

Journée nationale de réflexion sur le don d’#organes et la #greffe | Pensez à rappeler à vos proches que vous êtes donneurs ! Peu importe comment, l’important c’est de le dire ✅ 📲 En savoir plus : https://t.co/TPx46Av1je@ag_biomedecine pic.twitter.com/SAfWTIHp7l — Ministère de la Santé et de la Prévention (@Sante_Gouv) June 22, 2023

Il s’agit en fait d’une “campagne de l’Agence de la Biomédecine, qui a piloté la campagne, et dont le Ministère de la Santé était l’un des partenaires“, nous indique un porte-parole de la Direction Générale de la Santé, côté français.

Une campagne étonnante

Une vidéo qui n’a pas tardé à faire réagir quelques internautes : “ils sont au courant, l’Union, que cette pub existe ? Ça a été tourné au Marien, j’espère“, indique l’un d’eux. “Taxshelter ?“, s’interroge un autre, étonné que la France ait repris les couleurs d’un club belge pour sa campagne.

Contactée, l’Union Saint-Gilloise ne s’est pas encore expliquée sur cette participation étonnante à cette capsule. L’Agence française de la Biomédecine n’a pas non plus donné suite, à l’heure d’écrire ces lignes, à nos sollicitations.

ArBr – Photo : Capture d’écran Twitter / @Sante_Gouv