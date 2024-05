Autisme : les députés favorables à une heure silencieuse par semaine en grande surface

Le Parlement bruxellois a demandé vendredi au gouvernement régional d’étudier les manières d’améliorer l’accessibilité des personnes souffrant de troubles du spectre autistique dans les commerces bruxellois de plus de 1.000 mètres carrés. Dans une résolution adoptée à l’unanimité, il lui a suggéré la mise en place d’une « heure silencieuse » dans les magasins de la grande distribution à Bruxelles

Les députés bruxellois ont aussi demandé plus largement au gouvernement régional d’adopter “toutes mesures qui permettent, en concertation avec les secteurs spécifiques de la grande distribution, le secteur associatif et les autres entités fédérées, un accès facilité aux magasins bruxellois à certaines heures aux personnes souffrant d’un TSA ou de troubles neurodéveloppementaux”.

Selon l’auteur principal de la proposition, David Weytsman (MR), finalement co-signée par des représentants d’autres groupes, dans un supermarché, une liste longue de facteurs peuvent perturber, voire agresser les personnes atteintes de troubles du spectre autistique. C’est la raison pour laquelle plusieurs pays ou régions ont légiféré en la matière. C’est le cas du Royaume-Uni, de certains Länder en Allemagne, de l’Australie. Ou encore de la France dont l’Assemblée nationale française a adopté en première lecture, avec modifications, une proposition de loi visant à plus d’inclusion pour les personnes handicapées, et tout particulièrement celles souffrant d’un TSA. La résolution soutient la voie de l’instauration d’une heure silencieuse au moins une fois par semaine dans l’ensemble des magasins de plus de 1.000 m².

Les commerces doivent alors procéder à la réduction de l’intensité lumineuse, limiter les sons provenant des appareils électroniques et couper les annonces sonores. L’idée vient des pays anglo-saxons où, en 2017, et en partenariat avec des associations de parents de personnes concernées par l’autisme, des chaînes de supermarchés, Coles en Australie et Tesco en Angleterre, ont créé des « quiet time » et des « quiet hours ».

En Belgique, on estime que 80.000 à 100.000 personnes présentent un trouble du spectre de l’autisme (TSA).

Belga