Heure d’hiver : avec l’obscurité, double risque pour les piétons et trottinettes

Bruxelles Mobilité tire la sonnette d’alarme : le nombre d’accidents impliquant des piétons en fin de journée (17h–19h) double dès que la lumière diminue à l’automne.

Cette hausse concerne les piétons mais également les utilisateurs de trottinettes électriques. Pour les cyclistes, le nombre de blessés reste stable, mais comme le trafic diminue de 20 %, cela signifie que chaque cycliste court en réalité un risque plus élevé qu’en journée normale.

► Lire aussi | Déjà plus de morts sur les routes bruxelloises en 2025 que durant toute l’année 2024

Pour sensibiliser les usagers, l’action Be Bright a été lancée dans 50 écoles bruxelloises : plus de 1.500 élèves et enseignants reçoivent des kits d’éclairage et un petit-déjeuner le 16 octobre. La Ministre bruxelloise de la Mobilité, Elke Van den Brandt, rappelle que vigilance, phares allumés et équipements réfléchissants sont essentiels pour se protéger et protéger les autres.

Automobilistes, cyclistes, trottinettes et piétons : chacun doit vérifier sa visibilité et respecter les règles pour traverser ou circuler en toute sécurité, notamment en utilisant phares, catadioptres et bandes réfléchissantes sur vélos et trottinettes.

Reportage d’Arnaud Bruckner, Rémy Rucquoi, Thibaut Rommens et Stéphanie Mira

26 octobre 2025 - 12h44
Modifié le 26 octobre 2025 - 13h20
 

