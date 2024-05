Hélène Dutrieu, première femme au monde à avoir son brevet de pilote, aura sa propre rue dans le quartier Nord

La Ville de Bruxelles rebaptise la nouvelle liaison cycliste et piétonne entre l’Allée Verte et l’avenue de l’Héliport en rue Hélène Dutrieu. Il s’agit de la première championne du monde de cyclisme féminin.

Hélène Dutrieu (1877-1961) était cycliste, utilisatrice de cascades et pilote belge. En 1896, elle est devenue la toute première championne du monde de cyclisme féminin.

Mais à la fin du 19ème siècle, les efforts sont faits pour décourager les femmes de faire du vélo, tous les arguments médicaux sont expérimentés, comme le risque de stérilité.

Hélène Dutrieu abandonne la course cycliste et s’installe à Paris pour une courte carrière de comédienne et de cascadeuse. Avec son numéro de vélo « La Flèche Humaine », elle a conquiert l’Europe.

Première femme avec un brevet de pilote

En 1910, Hélène est la première femme belge et la première jeune femme du monde lorsqu’elle obtient son brevet de pilote. Elle voyage dans le monde entier et remporte plusieurs compétitions aéronautiques. C’est une première absolue pour les femmes. Pendant la Première Guerre mondiale, elle sert dans la Garde antiaérienne et protège Paris contre les attaques allemandes.

“Hélène Dutrieu est une grande époque patriarcale avec l’opportunité pour les femmes. Non seulement elle s’est affranchie du carcan qui luis était imposée en tant que femme, mais elle s’est également frayé un chemin dans des secteurs qui, même aujourd’hui, restent encore majoritairement masculins. Pour ces raisons parmi bien d’autres, elle mérite une place dans notre espace public et notre mémoire collective“, commente Anaïs Maes, échevine de l’Urbanisme et des Espaces publics à la Ville de Bruxelles (Vooruit).

La rue Hélène Dutrieu constitue un lien important entre l’Allée Verte et l’avenue de l’Héliport. Sur rue avec vue sur une école récemment rénovée, située face à l’école primaire trèfle à 4 feuilles, sur l’avenue de l’Héliport. Désormais, son nom figure sur une nouvelle plaque de rue et son image sur une fresque. Le triptyque est une célébration des talents d’Hélène, créé et réalisé par l’artiste gantoise “Helen b.”.

Rédaction/Photos @uitgeverij les iles