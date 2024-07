Le duo d’artistes bruxellois Hell’O Collective réalise une peinture géante dans l’immeuble de bureaux The Louise

Le duo d’artistes bruxellois Hell’O Collective réalise en ce moment une peinture murale de 300m carrés dans l’immeuble de bureaux The Louise, situé au 149 avenue Louise, à Ixelles. Via un appel à projets, Jérôme Meynen et Antoine Detaille ont été sélectionnés par un jury de huit experts pour colorer une partie du bâtiment.

“On a voulu passer un message sur le fait qu’on est dans une ville très cosmopolite. Quand on a eu l’idée de faire cet appel à projets, on s’est dit qu’il allait y avoir beaucoup de gens dans ce bâtiment, des gens qui vont sûrement venir de pleins d’endroits différents, comme à Bruxelles. Donc on va faire une connexion entre ces deux ponts“, explique Antoine Detaille.

Le message a plu, puisqu’il a été sélectionné par un jury composé de huit experts. “La peinture murale gagnante de Hell’O Collective célèbre la diversité et enrichit la tour The Louise en créant une atmosphère accueillante et connectant les locataires, les employés, les visiteurs et l’ensemble de la communauté. Leur concept, qui comprend des caractères géométriques, symbolise la diversité des individus dans le bâtiment, encourageant l’inclusion et célébrant les différents genres, âges et cultures“, commente le gestionnaire d’actifs immobiliers Patrizia, qui s’occupe des rénovations.

Designé par les frères Polak – à qui l’ont doit notamment l’Atomium – le bâtiment d’une hauteur de 90 mètres était l’un des plus haut de Bruxelles lors de sa construction dans les années 60. Aujourd’hui, il est rénové depuis 2021 par le gestionnaire d’actifs immobiliers Patrizia. L’objectif de The Louise est de créer un “Village dans le ciel”, offrant un ensemble de bureaux basse énergie de grade A+. Les rénovations sont toujours en cours et doivent se terminer en septembre prochain.

► Reportage de Camille Tang Quynh et Nicolas Scheenaerts