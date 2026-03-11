Harcèlement sexuel à l’Athénée du Sippelberg : deux directeurs et un professeur écartés

L’affaire fait écho à des révélations datant de début février. La WBE a choisi d’agir avant la justice avec une enquête interne.

Le média L-Post affirme que la Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE) a décidé, après une enquête approfondie, d’écarter le directeur et une directrice adjointe suite aux accusations de harcèlement sexuel et de menaces concernant un professeur. Ce dernier est également écarté. Il s’agit d’un autre dossier que celui des accusations d’entorse à la neutralité et des problèmes de gestion financière.

Rappel des faits : en février, nos confrères expliquaient que “de nombreux élèves, dont des filles, viennent de porter plainte contre un professeur de l’Athénée royal du Sippelberg (à Molenbeek) pour des faits de harcèlement sexuel, de menaces, voire de racket qui dureraient depuis plus d’un an.”

La WBE, qui est le pouvoir organisateur de l’établissement, a choisi de prendre le taureau par les cornes et d’avancer dans l’enquête. Elle a choisi d’aller plus vite que la justice avec une enquête interne et a pris la décision d’écarter ces trois personnes. De son côté, la DH affirme que ces décisions d’écartement sont effectuées par “mesure préventive” afin de “faciliter le bon déroulement de l’enquête administrative”.

Pour le moment, il ne s’agit pas d’une mesure disciplinaire puisque l’enquête n’a pas encore abouti. Cécile Marquette de la cellule communication de la WBE n’a pas commenté l’enquête, sans nier l’affaire pour autant. “Je confirme qu’il y a bien une enquête en cours au Sippelberg et que nos équipes travaillent dans le respect des procédures et dans l’intérêt de l’établissement et de nos élèves. Nous menons une enquête à charge et à décharge au sein de l’école pour faire toute la lumière sur les faits supposés reprochés. Et nous prenons, dans ce cadre, toutes les mesures préventives qui nous semblent nécessaires.”

Rédaction