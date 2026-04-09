Hangar trouve de justesse un nouvel endroit pour le DJ set de Lost Frequencies à Bruxelles

Le collectif Hangar, organisateur d’événements de musique électronique à Bruxelles, a indiqué jeudi à Belga avoir trouvé un nouvel endroit en mesure d’accueillir le DJ set de Lost Frequencies, le samedi 18 avril. Celui-ci devrait être annoncé dans la journée.

L’événement devait prendre ses quartiers à Watermael-Boitsfort, devant l’ancien siège social de la Royale belge, le long du boulevard du Souverain. Les organisateurs ont toutefois été contraints de trouver en urgence une nouvelle localisation en raison de la mobilisation de riverains et de complications administratives.

Des riverains, rejoints par plusieurs associations de protection de l’environnement, ont dénoncé la tenue de ce DJ set en lisière de la forêt de Soignes, en zone Natura 2000. Le collectif Hangar avait pourtant contacté l’administration régionale Bruxelles Environnement, qui, de son côté, a affirmé n’avoir reçu “aucune demande officielle d’autorisation“, a rapporté jeudi la RTBF. En outre, l’événement ne respectait pas le permis d’environnement délivré au site de l’ancienne Royale belge. Ce dernier ne peut accueillir plus de 300 personnes et aucun son amplifié n’est autorisé.

Vendredi dernier, le collège communal de Watermael-Boitsfort et le propriétaire du lieu, qui avaient dans un premier temps autorisé l’organisation du DJ set, ont rétropédalé. Mais le collectif Hangar a trouvé un nouvel endroit de justesse, évitant l’annulation. L’événement était complet, avec 4.000 tickets vendus.

Belga