Handicap International lance une nouvelle campagne, en revisitant le jeu du Démineur

Handicap International lance lundi une nouvelle campagne pour un monde sans mines, en revisitant le célèbre jeu du Démineur sur une véritable carte du monde. Le directeur général de l’ONG, Antoine Sepulchre, est l’invité du 12h30.

Sur le site devenezdemineur.be, les internautes peuvent se mettre dans la peau de vrais démineurs, comme les 270 personnes qui déminent chaque jour des zones contaminées, et soutenir financièrement les projets de l’association humanitaire.

Les dons serviront à déminer les zones contaminées, à organiser des séances de sensibilisation pour apprendre aux enfants et aux adultes à reconnaître le danger et à éviter les accidents, et à faciliter l’accès aux prothèses et aux soins de réadaptation, ainsi qu’à l’aide psychologique.

Selon l’organisation, les mines constituent un risque humanitaire gravement sous-estimé. “Handicap International est déjà active dans 60 pays et emploie 4.793 personnes. Notre mission est risquée, exige beaucoup de temps et de ressources financières“, souligne le directeur général de Handicap International Belgique.

Depuis les Conventions d’Ottawa et d’Oslo, interdisant respectivement les mines antipersonnel et les armes à sous-munitions, de nombreux pays ont renoncé à l’utilisation de ces armes. La Belgique fait d’ailleurs partie des premiers signataires. Mais les armes explosives sont encore utilisées aujourd’hui dans les conflits entre la Russie et l’Ukraine et entre Israël et le Hamas.

“Les familles qui retourneront dans leurs villages après la guerre pour tenter de reprendre leur vie, le feront en prenant de grands risques”, pointe Handicap International. “En effet, dans leurs maisons, leurs jardins, dans les rues et sous la terre… des restes de mines antipersonnel et d’armes à sous-munitions peuvent les attendre.”

Le problème se pose également dans d’autres régions. En Irak, par exemple, ou encore au Laos, où la guerre est terminée depuis 50 ans mais où les restes de guerre non explosés continuent de faire des morts et des blessés chaque année.

Handicap International s’est engagé à éradiquer les mines antipersonnel dans le monde. Mais l’organisation manque de bras et de ressources financières.

Avec Belga

■ Interview d’Antoine Sepulchre, directeur général de Handicap International, au micro d’Adeline Bauwin et Jim Moskovics