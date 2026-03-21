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Groen a un nouveau président de parti : Aimen Horch a été élu à la majorité absolue

Sa colisitière, Lien Arits, devient la vice-présidente du parti.

Le député flamand Aimen Horch est le nouveau président de Groen. Agé de 30 ans, il a été élu à la tête du parti écologiste flamand samedi au premier tour, devant les deux autres candidats, Bogdan Vanden Berghe et Valérie Tanghe.

Il a obtenu la majorité absolue avec 51,1% des voix. Bogdan Vanden Berghe en a récolté 31,9% et Valérie Tanghe 16,4%.

La colistière de Aimen Horch, Lien Arits, devient la vice-présidente du parti.

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Belga – Photo : Belga Image

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