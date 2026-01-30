 Aller au contenu principal
BX1

Grève sur le rail : les cheminots organisent une “mise en bière” symbolique des chemins de fer

Une centaine de syndicalistes de la CGSP Cheminots et de la CSC-Transcom se sont rassemblés vendredi matin, entre 08h00 et 10h00, au carrefour de l’Europe, à la Gare Centrale de Bruxelles, dans le cadre des grèves tournantes menées cette semaine dans le secteur ferroviaire.

L’action s’inscrit dans le mouvement de cinq jours de grève organisés en Belgique depuis lundi pour dénoncer la dégradation des conditions sociales, de travail et de service.

Après plusieurs prises de parole des représentants des deux syndicats belges, ainsi que d’une homologue syndicaliste allemande, les manifestants ont mené une action symbolique à l’intérieur de la gare. Un cercueil représentant les chemins de fer a été porté en procession avant d’être déposé devant les guichets.

Les syndicats ont également distribué un faire-part au ton sarcastique annonçant le “décès des chemins de fer belges (service public, 1926-2026)”. Le document évoque “près de 100 ans de bons et loyaux services à la population” suivis d'”une longue période d’érosion, d’économies, de flexibilisation et de recherche de rentabilité”. Il affirme que seraient enterrés avec eux le statut du personnel ferroviaire, les droits à la retraite, le dialogue social et la qualité du service public.

Laurent Pirnay, vice-président de la CGSP fédérale, a dénoncé une absence de concertation de la part du gouvernement fédéral. “Cette semaine, l’Arizona a montré qu’elle ne voulait pas de la concertation. De toute façon quand on négocie pendant 30 heures, on nous sert le même texte à la fin”, a-t-il déclaré. Selon lui, les avancées obtenues ces derniers mois sont le résultat des mobilisations syndicales, évoquant la participation de 120.000 personnes lors de précédentes actions.

Le responsable syndical a également annoncé la poursuite des grèves tournantes dans les semaines à venir et a confirmé un nouveau rendez-vous de mobilisation nationale fixé au 12 mars.

Belga

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales