Grève sur le rail : les cheminots organisent une “mise en bière” symbolique des chemins de fer

Après plusieurs prises de parole des représentants des deux syndicats belges, ainsi que d’une homologue syndicaliste allemande, les manifestants ont mené une action symbolique à l’intérieur de la gare. Un cercueil représentant les chemins de fer a été porté en procession avant d’être déposé devant les guichets.

Les syndicats ont également distribué un faire-part au ton sarcastique annonçant le “décès des chemins de fer belges (service public, 1926-2026)”. Le document évoque “près de 100 ans de bons et loyaux services à la population” suivis d'”une longue période d’érosion, d’économies, de flexibilisation et de recherche de rentabilité”. Il affirme que seraient enterrés avec eux le statut du personnel ferroviaire, les droits à la retraite, le dialogue social et la qualité du service public.

Laurent Pirnay, vice-président de la CGSP fédérale, a dénoncé une absence de concertation de la part du gouvernement fédéral. “Cette semaine, l’Arizona a montré qu’elle ne voulait pas de la concertation. De toute façon quand on négocie pendant 30 heures, on nous sert le même texte à la fin”, a-t-il déclaré. Selon lui, les avancées obtenues ces derniers mois sont le résultat des mobilisations syndicales, évoquant la participation de 120.000 personnes lors de précédentes actions.

Le responsable syndical a également annoncé la poursuite des grèves tournantes dans les semaines à venir et a confirmé un nouveau rendez-vous de mobilisation nationale fixé au 12 mars.

Belga