Grève nationale : le collectif 8 mars fait le tour des piquets féminisés
Troisième jour de grève ce mercredi, et la mobilisation s’est intensifiée avec la grève nationale qui touche de nombreux secteurs. Parmi les mesures décidées par le gouvernement Arizona, certaines concernent particulièrement les femmes.
À Bruxelles, un bus symbolique a circulé toute la journée, s’arrêtant dans plusieurs lieux où les femmes jouent un rôle essentiel : hôpitaux, écoles, crèches, maisons communales. L’objectif est de mettre en lumière l’impact genré des politiques d’austérité et rappeler l’importance du travail souvent sous-valorisé des femmes dans les services publics.
■ Reportage d’Adeline Bauwin, Morgane Van Hoobroucke et Pierre Delmée