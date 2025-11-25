Grève nationale : la circulation des trains suit le plan alternatif annoncé
Comme lundi, la circulation des trains suivait mardi le plan alternatif annoncé par la SNCB en raison de la grève nationale de trois jours, affirme en début de journée le porte-parole de l’entreprise ferroviaire Dimitri Temmerman.
Comme hier/lundi, la moitié des trains IC entre les grandes villes circulent, tout comme un tiers des trains L et S. Les trains P sont par contre peu nombreux.
Mercredi, le plan prévoit une circulation un peu plus dense, avec trois trains IC sur cinq, deux trains L et S sur cinq, mais toujours très peu de trains P.
Belga