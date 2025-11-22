Grève de trois jours: seul un train IC sur deux roulera ce lundi

La grève de trois jours sur le rail débute dimanche à 22h00.

Pour la première journée de grogne sociale, la SNCB prévoit qu’un train IC sur deux roule, compte tenu du service minimum en vigueur en cas de grève.

Ce service de train alternatif est élaboré par la SNCB et Infrabel, le gestionnaire du réseau, sur la base des membres du personnel qui ont fait part de leur intention de travailler.

Pour les lignes reliant les grandes villes, un train sur deux roulera lundi. En outre, un train L et S sur trois circulera. L’offre de trains en heures de pointe (P) sera par contre très réduite, prévoit la compagnie ferroviaire dans un communiqué.

► Lire aussi | Grève des 24, 25 et 26 novembre : voici les perturbations attendues à Bruxelles

La plupart des trains P du dimanche soir circuleront, quant à eux, normalement. Il s’agit des trains qui renforcent l’offre à destination, entre autres, de Bruxelles, Louvain, Gand, Liège et Louvain-la-Neuve le dimanche soir afin de permettre aux étudiants de rejoindre leur kot.

La SNCB conseille à ses voyageurs de bien préparer leur voyage en consultant régulièrement le planificateur de voyages en ligne. Dès dimanche matin, il reprendra le service de train alternatif pour la journée de lundi.

Les trois entreprises ferroviaires (SNCB, Infrabel et HR Rail) disent regretter “vivement cette action et les conséquences sur les voyageurs”.

Belga – Photo : Belga Image