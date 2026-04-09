Grève de 24 heures dans toutes les prisons du pays ce lundi
Le front commun syndical mènera une grève de 24 heures dans toutes les prisons du pays lundi pour dénoncer la privatisation des services publics, a-t-on appris jeudi auprès de la CGSP Amio (Administrations & Ministères).
Cette action, qui débutera dimanche à 22h00, s’inscrit dans le cadre d’un préavis déposé par les trois syndicats contre l’actuelle “privatisation insidieuse” au sein de l’administration fédérale.
Les organisations syndicales dénoncent en particulier la situation à la nouvelle prison d’Anvers, où le gouvernement a décidé de confier certaines missions de surveillance à des sociétés privées.
Belga