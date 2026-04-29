Grève chez Bpost: les centres de distributions de Bruxelles-Nord et Schaerbeek toujours bloqués par les syndicats

Les perturbations causées par les actions de grève chez Bpost se concentrent principalement en région bruxelloise, a indiqué mercredi le porte-parole de l’entreprise postale, Mathieu Goedefroy.

Les syndicats bloquent toujours les centres de distributions de Bruxelles-Nord et Schaerbeek. “Aucun camion avec du courrier et des colis ne peut passer“, précise-t-il. Le troisième centre de la région, à Anderlecht, est ouvert.

En Wallonie, 92% des tournées de courrier et de colis ont été assurées. Aucun blocage n’est recensé dans le sud du pays pour le deuxième jour de suite. En Flandre, aucune grève n’a été observée, comme depuis le début de la semaine.

Le mouvement social tire son origine de la volonté de la direction de modifier l’horaire des facteurs afin de s’adapter à une augmentation des volumes de colis distribués.

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L’objectif des différentes parties était de parvenir à un accord d’ici jeudi. Aucune réunion conjointe entre direction et syndicats n’a été organisée cette semaine et n’est pas non plus prévue mercredi ou jeudi. Des entretiens bilatéraux auront toutefois lieu entre certains syndicats et le CEO de Bnode, Chris Peeters, mercredi.

En raison du conflit social qui dure depuis fin mars, la distribution de centaines de milliers de colis et de millions de lettres a pris du retard, notamment en Wallonie et à Bruxelles. “Dans la mesure du possible, nous avons déjà commencé à rattraper ce retard“, a déclaré M. Goedefroy.

Bpost a fait appel à des huissiers ces derniers jours afin de faire constater les blocages et de les lever quand cela était possible.

Belga – Photo : Belga Image