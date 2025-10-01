Passer la navigation
Grenouillette : 66 nouveaux logements sociaux voient le jour à Haren

Un projet de 66 nouveaux logements sociaux répartis autour d’un vaste espace vert a été inauguré ce mercredi. 

Implanté rue de la Grenouillette à Haren, en zone industrielle, ce projet de nouvelle construction poursuit le but de redonner vie à un ancien terrain vague. Il apporte une réponse concrète aux besoins sociaux et démographiques croissants de la Région bruxelloise.

L’ensemble propose des logements, allant de 1 à 5 chambres, dont 5 appartements adaptés aux personnes à mobilité réduite. Chaque logement dispose d’un espace extérieur privatif (terrasse ou jardin), avec des vues directes sur le grand jardin intérieur commun. Ce projet Grenouillette est le fruit d’une collaboration réussie entre acteurs publics et privés.

Rédaction

01 octobre 2025 - 17h04
Modifié le 01 octobre 2025 - 17h04
 

