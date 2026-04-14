Google et Accenture ouvrent à Bruxelles un centre dédié à l’IA et au “cloud souverain”

Un nouveau centre dédié aux données et à l’intelligence artificielle va ouvrir à Bruxelles pour aider les services publics et secteurs sensibles à développer et sécuriser leurs outils numériques.

L’Europe veut reprendre le contrôle de ses infrastructures numériques et de ses données et cela passe notamment par le développement du “cloud souverain”. Au lieu d’être stockées et traitées à l’autre bout du monde, nos données devraient être hébergées et gérées selon des règles européennes, avec des garanties fortes sur leur protection et leur contrôle.

Dans ce cadre, les multinationales Accenture et Google Cloud annoncent l’ouverture, à Bruxelles, d’un “Sovereign Cloud and AI Innovation Center”. Il s’agira d’un centre d’innovation dédié au cloud souverain et à l’intelligence artificielle, censé aider les organisations publiques et les industries réglementées (comme les administrations publiques, le secteur de la finance, de la santé ou de la défense) à adopter ces technologies tout en respectant les exigences de sécurité, de conformité et de souveraineté des données.

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L’objectif est de permettre aux organisations de travailler sur des solutions “cloud” (des services informatiques accessibles en ligne, ndlr) et d’intelligence artificielle dans un environnement isolé d’internet. Ainsi, les secteurs sensibles pourront travailler en limitant fortement les risques de fuite de données.

Selon les deux multinationales, “le centre servira également de hub mondial pour la formation et l’accompagnement”.

En choisissant Bruxelles, Google Cloud et Accenture placent leur centre au plus près des institutions européennes, des décideurs publics et des régulateurs. Selon les informations de l’Echo, il devrait prendre ses quartiers dans les bureaux d’Accenture à Tour & Taxis, tandis qu’un datacenter situé à Zaventem servira pour la gestion des données et le cloud souverain.

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Maxime Dieu – Photo : Belga Image