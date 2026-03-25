“L’IA bousille tout”: manifestation devant un forum dédié aux centres de données à Bruxelles

Une vingtaine de manifestants étaient rassemblés mercredi matin devant l’hôtel Le Plaza à Bruxelles, où se déroule une réunion consacrée aux centres de données, afin de dénoncer l’impact environnemental de ce type d’infrastructure. Ils appellent les pouvoirs publics à mettre en place un moratoire sur la construction de data centers et d’engager une réflexion sociétale à ce sujet.

“Ce que nous demandons, c’est de prendre le temps de réfléchir à l’utilisation de l’IA, via des assemblées citoyennes notamment“, explique Eliott, porte-parole du groupe GrowthKills. “Nous voulons plus de transparence de la part des entreprises de la tech et des constructeurs de data centers pour connaître l’impact environnemental sur l’ensemble du cycle de vie de ces infrastructures, leur consommation en eau et électricité.”

■ Reportage de Valentine Rolus

Les centres de données dédiés à l’IA sont régulièrement pointés du doigt pour leur gourmandise énergétique, à l’heure où de nombreux organismes internationaux alertent sur les conséquences déjà tangibles du réchauffement climatique.

Le militant évoque notamment le cas du futur centre de données “prêt pour l’IA” de l’entreprise Kevlinx à Neder-Over-Heembeek. “Il devrait consommer l’équivalent de la consommation énergétique de 115.000 citoyens, ce qui est l’équivalent d’une ville de la taille de Namur. C’est incroyable dans le contexte actuel de crise climatique.”

Les associations présentes craignent également que cette consommation se répercute sur les prix de l’électricité imposés aux citoyens. Elles demandent que des études d’impacts détaillées et transparentes soient obligatoires pour tous les projets et extensions. En outre, elles estiment qu’il est d’intérêt public de savoir à quelles fins ces centres seront utilisés.

Les militants évoquent également l’impact sociétal de l’IA et le risque qu’elle soit utilisée afin de supprimer des emplois. Des questions qui méritent, selon elles, d’être posées directement aux citoyens.