Goods élue meilleure galette des rois durable et artisanale de Bruxelles

Huit boulangeries bruxelloises ont participé il y a quelques semaines au concours de la meilleure galette des rois “artisanale et durable”.

La compétition était ouverte à tous les établissements travaillant de manière artisanale, situés en Région bruxelloise. À l’initiative, Mingle, une agence de consultance en alimentation durable, s’est plongé dans le recensement annuel des boulangeries et pâtisseries artisanales, effectué par Tartine et Boterham. Une cinquantaine d’établissements figurent dans le guide chaque année.

Plusieurs critères ont permis d’écrémer cette première base. La pâte feuilletée doit être réalisée par la boulangerie elle-même. Les arômes artificiels (amande…) et la margarine sont interdits. Concernant la durabilité, au moins trois critères devaient être remplis. Ils portent sur l’origine des matières premières (amandes, beurre, farine et œufs) qui devaient être bio et/ou belges. Aucune fève en plastique n’était tolérée.

Seules huit boulangeries ont accepté ce cahier des charges : trois sont situées à Saint-Gilles (La Boule, Boulengier et Pateike), deux à Ixelles (Brood et Goods), une à Forest (Janine), une à Woluwe-Saint-Lambert (Fiston), et une à Etterbeek et Uccle (Mains).

Parmi les lauréats, on prend les mêmes que l’an dernier ou presque. Fiston et Boulengier montent sur les deuxième et troisième places du podium. Ils étaient respectivement 3e et 1er en 2025. La victoire revient à Goods, la boulangerie ixelloise en étant à sa première participation.

Évalués sur le visuel (dorure, régularité, décoration), le goût (équilibre des saveurs, qualité de la frangipane) et la texture (feuilletage croustillant, moelleux de la crème), les gâteaux étaient dégustés à l’aveugle par un jury de dix journalistes, influenceurs food, et experts en pâtisserie. Fiston a par ailleurs remporté le prix du public.

Les organisateurs souhaitent maintenant étendre le concours à l’échelle nationale, “parce que Bruxelles n’est pas le centre du monde et certainement pas le seul endroit où on fait de bonnes galettes“, écrivent-ils dans un communiqué. Fondatrice de Mingle, Noémie De Clercq précise ainsi avoir déjà reçu des demandes d’autres boulangeries du pays pour prendre part à l’épreuve.

Selon elle, le nombre plus restreint de candidats bruxellois d’une année à l’autre ne traduit pas un renoncement à l’artisanat et au durable. Certains établissements lui ont ainsi confié vouloir se conformer à certains critères dans le but d’une participation future. D’autres ont été empêchés pour des raisons d’agenda et une boulangerie primée l’an dernier n’a pas souhaité se représenter afin de pouvoir garder une production confidentielle.

La galette des Rois se déguste traditionnellement aux alentours du 6 janvier, à l’occasion de l’Épiphanie, une fête catholique célébrant la prosternation des mages à l’enfant Jésus.

