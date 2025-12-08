Glen De Boeck, figure du RSCA, est mort à 54 ans

Glen De Boeck est décédé des suites d’une hémorragie cérébrale dans la nuit de dimanche à lundi, a annoncé son entourage lundi. Ancien Diable Rouge et ancien entraîneur, l’Anversois avait 54 ans.

Il a été victime d’une hémorragie cérébrale vendredi et était plongé dans le coma à l’hôpital universitaire d’Anvers, a fait savoir sa famille.

Le Diable Rouge (36 caps, 46 sélections, 1 but) Glen De Boeck a joué la majeure partie de sa carrière à Anderlecht (1995-2005), décrochant trois titres de champion, après avoir débuté sa carrière professionnelle à Malines (1992-1995) et une formation chez lui à Boom. Il avait arrêté sa carrière de joueur en 2005, tracassé par plusieurs blessures au genou.

Il avait débuté sur le banc comme assistant de Frank Vercauteren à Anderlecht, directement après avoir pris sa retraite en en tant que joueur le 8 février 2005. Comme entraîneur, ce défenseur a eu en mains le Cercle Bruges (2007-2010), Germinal Beerschot (2010), Veenlo aux Pays-Bas (2011), Waasland-Beveren (2012-2013), Mouscron (2016), mais surtout Courtrai à deux reprises. Il aura mené le club des Epérons d’Or en 2017-2018 – avec une demi-finale en Coupe de Belgique – et en 2023, ce sera son dernier club après un furtif passage entre les deux à Lokeren sans parvenir à maintenir le club waeslandien parmi l’élite.

Il avait été remercié à Courtrai début décembre 2023, deux mois seulement après son retour.

Glen De Boeck s’est éteint entouré de sa famille. Il avait été durement marqué par le décès de ses parents au début de l’année à quelques semaines d’intervalles.

