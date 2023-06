Gilles Vanden Burre : “Nous voulons réentendre Hadja Lahbib, nous demandons des explications supplémentaires”

Gilles Vanden Burre, chef de groupe Ecolo-Groen à la Chambre, était l’invité de Bonjour Bruxelles ce jeudi. Il demande plus de clarté de la part de la ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib (MR).

La ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib (MR) est-elle en mesure de restaurer la confiance à son sujet? C’est la question que des députés PS et Ecolo-Groen se posent jeudi matin avant une journée cruciale à la Chambre. Les deux groupes doivent se réunir pour décider de soutenir ou non le maintien de la ministre.

Gilles Vanden Burre, chef de groupe Ecolo-Groen à la Chambre, était l’invité de Bonjour Bruxelles ce jeudi. Il déplore le double discours d’Hadja Lahbib entendu en une semaine de temps à peine. “On a reçu une première réponse d’Hadja Lahbib la semaine dernière, où clairement elle visait de manière virulente le gouvernement bruxellois et Pascal Smet, sur le fait qu’elle n’avait pas été mise au courant des invitations de la délégation iranienne. Et hier au Parlement, on avait une toute autre version qui nous disait ‘vous comprenez bien, on n’avait pas trop le choix car on ne voulait pas créer d’incidents diplomatiques dans un contexte de négociations avec les Iraniens’. On a une version très différente entre hier et la semaine dernière et ça, je ne le comprends pas.”

Un peu plus tôt sur notre antenne, Benoît Piedboeuf a tenté d’expliquer le changement d’approche de la ministre fédérale. “”La première intervention d’Hadja est une intervention dans la colère parce que le gouvernement bruxellois et le ministre Pascal Smet remettaient la faute sur le pouvoir fédéral, alors qu’ils ont lancé les invitations. S’ils ne voulaient pas qu’il y ait un problème, il ne fallait pas les inviter. Là, effectivement, Hadja Lahbib était dans la colère. Elle a peut-être un peu sur-réagi. Mais Hadja Lahbib n’est pas un animal politique avec une carcasse. Par contre, elle est humaine et elle réagit avec ses tripes. Et quand on l’accusait, alors que l’invitation était bruxelloise, elle a réagi dans l’émotion.”

Des explications qui ne convainquent pas l’écologiste. “Je peux entendre beaucoup de choses, y compris la colère par rapport à ces invitations car je suis moi-même en colère. Mais à un moment donné, il y a une responsabilité politique. Hadja Lahbib avait le pouvoir de refuser de donner ces invitations. Nous demandons de continuer l’analyse de tous les documents, car on ne les a pas encore tous reçus. Nous demandons de réentendre la ministre des Affaires étrangères la semaine prochaine. Nous demandons des explications supplémentaires. Nous avons encore trop de questions ouvertes et de zones d’ombre.”

