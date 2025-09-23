Réaménagement de l’avenue Georges Henri : la commune présente son projet

La commune de Woluwe-Saint-Lambert a présenté aux habitants en début de mois son plan de réaménagement de l’avenue Georges Henri. Un projet à 6 millions d’euros (sur fonds propres) qui prévoit une place réaménagée, une chaussée élargie pour permettre le passage de deux bus, des trottoirs plus larges à certains endroits et plus de végétalisation. Trop peu pour l’opposition Ecolo qui propose un “semi-piétonnier”. Le collège échevinal souhaite déposer une demande de permis avant la fin de l’année.

“Sur l’avenue Georges Henri, les gens se déplacent en voiture, à pied, à vélo et en transports en commun. Notre objectif a été d’établir un équilibre entre les besoins exprimés par les habitants, sans exclure l’un ou l’autre mode de déplacement“, nous explique Delphine De Valkeneer, première échevine de Woluwe-Saint-Lambert (LB). “Nous sommes dans le cadre de la revitalisation de l’avenue, ça passe par attirer de nouveaux commerces, pérénniser les existants, mais aussi réaménager l’espace public pour faire venir de nouveaux clients. On veut sécuriser les déplacements piéton, augmenter la végétalisation dans l’avenue et l’embellir. Une trentaine d’arbres vont être plantés, il y aura des trottoirs traversants, mais on va conserver une capacité de stationnement. La place Degroff va aussi être totalement réaménagée et en partie piétonnisée.”

■ Reportage de Michel Geyer, J.Tassin et Hugo Moriamé

Sur les plans présentés aux habitants, la commune annonce des trottoirs entre 1,5 m et 3,5 m de large (contre 2,5 m maximum actuellement) et une chaussée entre 5,5 et 6,5 m de large (contre 6 m maximum actuellement). Au total, les places de parking passeraient de 126 à 90, ce qui inquiète certains commerçants.

Pas suffisant pour le groupe Ecolo-Groen qui pointe un “manque d’ambition”. “La commune va dépenser 6 millions d’euros pour un simple lifting de cette avenue, sans aucune ambition, sans attention pour les jeunes familles et les riverains qui font leurs courses dans le quartier, s’y déplacent à pied ou avec une poussette“, déplore Elsa Boonen, cheffe de groupe Ecolo-Groen à Woluwe-Saint-Lambert. “Est-ce vraiment ça qui va aider à faire revivre l’avenue Georges Henri et lui permettre de redevenir un point d’attractivité dans notre commune et au-delà? La plus grande partie de l’avenue reste dédiée aux voitures. Les solutions proposées par la majorité sont donc des solutions du siècle passé et non des solutions tournées vers l’avenir. Pour les cyclistes, la situation envisagée par la commune est encore pire. Absolument rien n’est prévu en plus sauf… 1 (!) arceau vélo supplémentaire, alors que les arceaux actuels sont déjà saturés.”