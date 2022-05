Geoffroy Coomans de Brachène : “J’assume complètement le nouveau bâtiment BNP Paribas”

Le député bruxellois Geoffroy Coomans de Brachène a répondu aux questions de Fabrice Grosfilley dans +d’Actu concernant le nouveau bâtiment du siège social de BNP-Paribas rue Ravenstein. Un choix parfois critiqué, qu’il dit assumer.

Certains Bruxellois le trouvent imposant, massif, moche, d’autres dénoncent un quartier défiguré. Le bâtiment inauguré en février dernier fait parler de lui.

Au lancement des travaux, Geoffroy Coomans de Brachène était alors échevin de l’urbanisme et du patrimoine de la Ville de Bruxelles, il a fait partie du jury qui avait désigné le bureau d’architecture. Un choix qu’il assume.

“Je vais peut-être vous étonner, j’assume complètement ce bâtiment. J’ai eu le plaisir, la chance d’être membre du jury et d’assumer entièrement ce choix. J’ai entendu les critiques, je ne suis pas sourd à tout ça. Je pense que c’est sain qu’on puisse avoir des débats sur l’architecture, le patrimoine, l’aménagement du territoire. À un moment, il faut assumer un choix. J’aimerais rappeler aux Bruxellois les bâtiments qui étaient là avant, on était dans une architecture “brutaliste” selon le terme officiel, avec deux horribles tours noires très massives“, le député faisant référence à l’ancien siège de la banque Fortis.

“ C’est vrai qu’on a fait un choix, il y avait 7 architectes autour de la table qui ont proposé des projets parfois très ambitieux, dont un qui était véritablement au-dessus du lot, je dois l’avouer, Baumschlager Eberle Architekten qui a proposé ce projet était le plus ambitieux et a proposé quelque chose qui n’augmentait pas le nombre de mètres carrés. On n’a pas ajouté un mètre carré, sauf que les mètres carrés qui sont là maintenant sont réellement utilisables contrairement à ce qu’il y avait avant où c’étaient des dizaines de milliers de mètres carrés inutilisables pour la banque.”

Le bâtiment se trouve en dessous du parc royal et à côté des Bozar. Un patrimoine cher aux Bruxellois. “On a permis de respecter ce qui se trouvait à la proximité en termes de patrimoine et de perspective sans abîmer le voisinage. Le fameux Bozar était très important pour nous ainsi que le passage Ravenstein, on voulait faire attention à tout ce qui se trouvait aux alentours.”

Le conseiller communal pense que le résultat est à la hauteur dans une architecture ambitieuse. “Moi, je suis très favorable à ce qu’on ait des gestes architecturaux qui ne prennent pas le dessus sur ce qui se trouve aux alentours, je pense qu’on a pu le faire avec une certaine finesse. À ma demande, je pense que BNP Paribas Fortis va ajouter un éclairage et faire comme sur la petite ceinture avec le bâtiment ING“.