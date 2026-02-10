Gaz hilarant : la crise persiste dans la capitale

Depuis plus de trois ans, Bruxelles-Propreté est confrontée à la présence massive de bonbonnes de protoxyde d’azote, également appelé gaz hilarant, sur la voie publique. En 2025, l’agence rapporte avoir collecté près de 75 tonnes de bonbonnes, soit les mêmes quantités qu’en 2024. Des chiffres qui ne tiennent pas compte du très grand nombre de bonbonnes retrouvées par d’autres acteurs publics locaux ou régionaux.

Dans un communiqué publié ce mardi, Bruxelles-Propreté et sa filiale Bruxelles-Energie, en charge de l’exploitation de l’incinérateur appellent à une responsabilisation accrue des usagers et à un cadre d’action plus efficace. En 2025, sur le total collecté, plus de 50 tonnes de bonbonnes de protoxyde d’azote ont été déposées clandestinement dans l’espace public avant d’être identifiées et évacuées par les équipes de l’Agence régionale. ​

Plusieurs tonnes de bonbonnes ont aussi pu être récupérées par les équipes de l’Agence grâce à des opérations de pré-tri, mais de trop nombreuses bonbonnes sont encore abandonnées dans des sacs-poubelles, des conteneurs d’immeubles ou des corbeilles publiques, échappant ainsi à la vigilance. ​

►Lire aussi | Comment les bonbonnes de protoxyde d’azote chamboulent la gestion des déchets

Les bouteilles de protoxyde mélangées aux déchets résiduels finissent alors dans un des 3 fours de l’incinérateur de Bruxelles-Energie. Sous l’effet de la chaleur, le gaz résiduel présent dans les bonbonnes fait exploser le contenant endommageant les structures internes des fours.

Neutralisation des bonbonnes​ ​ ​

L’année dernière, près de 500 explosions ont été recensées. Des chiffres en diminution par rapport à ceux de 2024 (797) grâce à la mise en place de différentes solutions. D’une part, un processus de broyage sur certains flux de déchets entrants permet d’éventrer les éventuelles bonbonnes dissimulées dans les sacs ou dans les conteneurs et ainsi de les vider du gaz résiduel. ​D’autre part, Bruxelles-Energie a également mis en place un dispositif destiné à neutraliser le gaz résiduel contenu dans les bonbonnes individuelles identifiées et collectées en voirie. Grâce à ces processus, les arrêts des fours, provoqués par les bonbonnes, ont diminué de près de 30 % depuis 2024, passant de 35 à 25.

Interdiction

Depuis mars 2024 un arrêté royal interdit la vente et l’achat, l’offre, l’importation, le transport et la détention de gaz hilarant pour usage récréatif. Le texte était censé lutter contre l’usage détourné du gaz hilarant et ses conséquences néfastes. “Manifestement, le caractère trop flou de la législation, basée sur des déclarations orales des acheteurs, ne semble pas permettre aux autorités d’agir efficacement pour lutter contre le phénomène protoxyde d’azote qui continue à toucher lourdement Bruxelles“​​, déplore Bruxelles-Propreté dans son communiqué.

La consommation de protoxyde d’azote comporte des risques immédiats : asphyxie par manque d’oxygène, perte de connaissance, brûlure par le froid à cause du gaz expulsé, désorientation, vertiges et chutes notamment. En cas de prises répétées ou de fortes doses, le consommateur s’expose à de sévères troubles neurologiques, hématologiques, psychiatriques ou cardiaques. L’association avec de l’alcool ou d’autres drogues augmente les risques de développer ces complications.

En 2025, l’agence bruxelloise estime que toutes les opérations en lien avec la présence des bonbonnes de protoxyde d’azote ont engendré un coût de plus de 12 millions d’euros, dont 9 millions directement sur son budget.

►Lire aussi | Un chicha-bar fermé pour vente de protoxyde d’azote à Bruxelles ​

“La seule éclaircie dans un ciel toujours aussi sombre concerne les quantités de bonbonnes ramenées par les usagers dans les Recypark ou en Proxi Chimik (dispositif itinérant de collectes de petits déchets chimiques) qui ont doublé en un an, passant de 5 à 10 tonnes sur le total de 75”, rapporte l’Agence.

Rédaction