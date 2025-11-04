Passer la navigation
Gault&Millau : Kartouche est la découverte de l’année

Parmi les restaurants distingués par le Gault et Millau, on retrouve Kartouche, installé à Saint-Gilles, depuis seulement sept mois. Découverte des lieux.

Le restaurant a obtenu le prix de la découverte de l’année. Aux commandes, un jeune chef qui a fait ses marques dans de belles adresses bruxelloises. “Très fier, quand j’étais allé voir les banques ou que j’en parlais autour de moi, beaucoup me disaient mais qu’est-ce que tu vas amener de plus?”, raconte Gery Van Peteghem.

 

Dans ce bistrot, on sert une cuisine belge. Une tradition familiale. “Mon père a tenu un bistrot dans les Marolles donc ça me tenait à coeur. En Belgique on aime le gras, on est obligé d’avoir une croquette ou autre à la carte. À la Belge ça veut dire, qu’on ne se prend pas la tête”, plaisante le chef.

■ Reportage d’Adeline Bauwin, Marjorie Fellinger et Pierre Delmée

