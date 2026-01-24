 Aller au contenu principal
Ganshoren : la boulangerie Decleir tourne une page après 40 ans de gestion familiale

Fondé en 1963 par le père de Bart, l’établissement vivra son dernier jour sous leur gestion le 31 janvier.

Après plus de quatre décennies derrière le comptoir, Bart et Brigitte cèdent la boulangerie Decleir, à Ganshoren. “Le moment est venu de lever le pied”, confient-ils. La relève est déjà assurée : une nouvelle équipe reprendra la boulangerie dès février et élargira les horaires d’ouverture, avec une réouverture les mardis et dimanches.

Rédaction – Photo : Facebook Patisserie Decleir

