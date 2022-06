Ganshoren : deux nouveaux échevins, suite au remaniement du Collège communal

Il s’agit de Philippe Beghin et Marc Delvaux.

Deux nouveaux échevins intègrent le Collège communal de Ganshoren, indique la commune sur sa page Facebook, ce samedi, selon une information également publiée par nos confrères de Bruzz : il s’agit de Philippe Beghin et Marc Delvaux, issus de la liste ProGanshoren (liste du Bourgmestre). Ils ont été installés lors du dernier Conseil communal.

Ce remaniement du collège fait suite au départ à la pension de l’échevine Marina Dehing (CD&V), et l’accession de l’échevin Jean-Paul Van Laethem (Les Engagés) au poste de bourgmestre, après la démission de Pierre Kompany (Les Engagés).

► Reportage | Ganshoren : Pierre Kompany présente sa démission, Jean-Paul Van Laethem futur bourgmestre (23/02/2022)

“Je suis certain qu’ils renforceront toute mon équipe de manière significative, grâce à leur enthousiasme et leur dynamisme, connaissant tous deux la commune depuis de nombreuses années“, a commenté Jean-Paul Van Laethem, le nouveau bourgmestre, sur sa page Facebook, ce jeudi.

Quels échevinats ?

Marc Delvaux occupera désormais l’échevinat du Logement, de la Communication, des Affaires sociales, de la Cohésion Sociale, des Relations Internationales et de la Solidarité Nord/Sud.

Son collègue Philippe Beghin, lui, s’occupera de la Culture Néerlandophone et de la Jeunesse Néerlandophone, ainsi que de la Santé, du Sport et du Tourisme. “Je suis presque bilingue, c’est une bonne chose pour une commune comme Ganshoren. Prof de gym et kiné depuis quarante ans, j’ai insisté pour avoir ces compétences de Santé et de Sport, puisque je m’y connais bien dans ces domaines, j’ai aussi été kiné du FC Ganshoren, entraîneur dans la salle de sport pendant trente ans, j’ai donné cours à la piscine durant vingt ans comme prof de gym : le sport, et la santé des jeunes et des moins jeunes, ce sont des domaines que je connais“, nous explique-t-il ce samedi, “j’habite à Ganshoren depuis soixante ans, c’est une commune que je connais, et qui est très verte, ce qui laisse beaucoup de possibilités pour le sport !“.

ArBr – Photo : Facebook / Jean-Paul Van Laethem