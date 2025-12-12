FWB: une vingtaine d’écoles primaires vont tester des outils IA durant un an

Appliqué aux 4e, 5e et 6e primaires, ce projet-pilote permettra aux écoles participantes d’utiliser ces outils dans le cadre de remédiations ou de consolidations aux apprentissages de base (calculer, lire, écrire).

Chacun des établissements sélectionnés -issus des différents pouvoirs organisateurs- recevront jusqu’à 10.000 euros pour l’acquisition d’outils, ainsi que pour l’équipement minimal nécessaire. Le budget total alloué à ce projet est de 200.000 euros.

Les écoles mèneront l’expérimentation jusqu’au 9 octobre 2026, puis transmettront un rapport complet permettant d’alimenter l’évaluation du projet.

“L’intelligence artificielle est là, et nous ne pouvons pas nous permettre de rater ce tournant”, insiste vendredi la ministre Glatigny, citée dans un communiqué.

“Avec ce projet-pilote, nous donnons aux écoles un cadre pour apprivoiser ces outils IA et en faire de véritables leviers d’apprentissage au service des élèves et des enseignants. L’enjeu n’est pas de remplacer l’humain, mais de préparer notre enseignement à un monde où l’IA fait déjà partie du quotidien”.