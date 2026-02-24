Fusion des zones de police : le bourgmestre d’Ixelles inquiet du faible état d’avancement de la réforme de la norme KUL

Interrogé par Belga, celui-ci a fait part de sa crainte que le ministre de l’Intérieur Bernard Quintin (MR) ne “tienne pas ses promesses”.

Le gouvernement fédéral prévoit la fusion pour l’année 2027: un avant-projet de loi en ce sens a été approuvé en conseil des ministres en décembre.

Le bourgmestre d’Ixelles s’inquiète de ne pas voir la révision de la norme KUL, la clé de financement des zones de police, avancer au même rythme. Par ailleurs, selon lui, le ministre aurait fait comprendre aux bourgmestres bruxellois il y a quelques semaines qu’ils devraient pour le moment se contenter de 65 millions d’euros pour accompagner la fusion, ce qui “ne suffira pas”, selon le maïeur.

Du côté du cabinet Quintin, on précise qu’on a bien l’intention de présenter au gouvernement la nouvelle norme de financement des zones de police, de telle sorte qu’elle soit en vigueur avant la fusion effective des zones bruxelloises, “d’ici fin 2027”.

Belga