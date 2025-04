Fusion des zones de police : “J’invite les parlements concernés à introduire des conflits d’intérêts”, affirme Ridouane Chahid

Le député fédéral socialiste Ridouane Chahid était l’invité de Bonjour Bruxelles.

Hier, un élu bruxellois a lancé une pétition pour dénoncer les propos tenus par Georges-Louis Bouchez. “Ces propos me dégoûtent, il court depuis plusieurs mois derrière l’extrême droite. Pourquoi parler des Marocains? Et pas de ceux qui ont des millions sur des comptes off-shores? Si GLB est clair dans les propos qu’il tient, pour moi, c’est du racisme. Il faut lutter contre toute forme de fraude et toute forme d’abus”, regrette Ridouane Chahid.

Autre dossier qui fait couler de l’encre ces derniers jours : la fusion des zones de police bruxelloise. Le ministre de l’Intérieur, Bernard Quintin (MR) se voulait rassurant hier à notre antenne et affirmait garder la proximité entre la police et les habitants. Mais cela ne suffit pas à convaincre. “C’est un bon diplomate, mais on lui demande d’assurer la sécurité, d’apporter des solutions. On voit qu’il y a encore des fusillades, où sont les policiers nécessaires? Où sont les enquêteurs pour la police judiciaire fédérale?”, s’interroge le député fédéral.

Pour Ridouane Chahid, “le bordel institutionnel” n’est pas la priorité pour assurer la sécurité à Bruxelles et ailleurs. “Refinancer les zones de police, plus de policiers en rue, un renfort de la police de proximité, des commissariats ouverts à tout moment”, liste le député. Il qualifie la mesure de Bernard Quintin de “cadeau institutionnel pour la N-VA” et affirme qu’il y aura un combat parlementaire, pour expliquer au ministre “qu’il ne prend pas la bonne direction et espérer qu’il revienne à la raison. Si l’Arizona persiste, j’invite les parlements concernés à introduire des conflits d’intérêts et à utiliser la voie juridique”, rajoute-t-il.

■ Interview de Ridouane Chahid (PS), député fédéral au micro de Fabrice Grosfilley