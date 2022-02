Fusion des primes, demandes après travaux, financements : voici les changements de la prime Renolution

Tripler le nombre de logements rénovés chaque année d’ici 2030, c’est l’ambition de la refonte des primes régionales. Depuis janvier, il n’y en a plus qu’une à Bruxelles.

▶ Voir aussi notre reportage : Rénover son logement sera bientôt plus facile : la Région bruxelloise présente sa “Renolution”

Depuis le 1er janvier 2022, “Renolution” fusionne et réforme les primes Rénovation, Façades et Énergie. Chaque candidat rénovateur n’a plus qu’un seul interlocuteur à la Région pour sa demande de prime et, bientôt, un seul portail d’accès lui permettant d’identifier directement et clairement les primes auxquelles il aura droit.

La Région bruxelloise va consacrer 45 millions d’euros à cette “résolution” en 2022. Un budget qui augmentera d’ici la fin de la législature. D’ici 2024, ce sont plus de 350 millions d’euros publics qui y seront investis via des mesures de soutien pour tous les habitants. (A.V. et Belga)

■ Reportage de Jean-Christophe Pesesse, Laszlo Ryelandt et Stéphanie Mira