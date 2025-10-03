“Frontières fermées, logements ouverts” : Convivial lance une campagne citoyenne

Alors que l’Europe et la Belgique durcissent leurs politiques migratoires et délaissent l’intégration des réfugiés, des citoyens belges prennent le contre-pied.

Convivial, association pionnière de l’accueil à Bruxelles, appelle à la mobilisation : devenir détecteur de logement ou propriétaire solidaire. Deux gestes simples qui permettent à des familles réfugiées de trouver un toit et de reconstruire leur vie.

Convivial lance une grande campagne à Bruxelles et en Wallonie pour élargir son réseau de citoyens engagés autour de deux leviers concrets : les détecteurs de logements, un réseau de citoyens qui repèrent et signalent un bien çà louer et les propriétaires solidaires, des bailleurs qui louent leur bien en toute sécurité à une personne ou famille réfugiée.

Ce modèle a déjà fait ses preuves, puisqu’en 2024, 570 personnes ont trouvé un logement grâce à Convivial. Aujourd’hui, l’association compte 60 propriétaires et veut aller plus loin.

■ Interview de Benedicte Hendrix, directrice d’institution dans le secteur psycho-social au micro de Fabrice Grosfilley