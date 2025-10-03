Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

“Frontières fermées, logements ouverts” : Convivial lance une campagne citoyenne

Alors que l’Europe et la Belgique durcissent leurs politiques migratoires et délaissent l’intégration des réfugiés, des citoyens belges prennent le contre-pied.

Convivial, association pionnière de l’accueil à Bruxelles, appelle à la mobilisation : devenir détecteur de logement ou propriétaire solidaire. Deux gestes simples qui permettent à des familles réfugiées de trouver un toit et de reconstruire leur vie.

Convivial lance une grande campagne à Bruxelles et en Wallonie pour élargir son réseau de citoyens engagés autour de deux leviers concrets : les détecteurs de logements, un réseau de citoyens qui repèrent et signalent un bien çà louer et les propriétaires solidaires, des bailleurs qui louent leur bien en toute sécurité à une personne ou famille réfugiée.

Ce modèle a déjà fait ses preuves, puisqu’en 2024, 570 personnes ont trouvé un logement grâce à Convivial. Aujourd’hui, l’association compte 60 propriétaires et veut aller plus loin.

■ Interview de Benedicte Hendrix, directrice d’institution dans le secteur psycho-social au micro de Fabrice Grosfilley 

 

Lire aussi :

Partager l'article

03 octobre 2025 - 07h49
Modifié le 03 octobre 2025 - 07h49
 

Nos émissions

BX1 Podcast

Concours

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales