Frédéric De Gucht est candidat à la présidence de l’Open Vld

Frédéric De Gucht a déposé sa candidature à la présidence de l’Open Vld, rapportent vendredi plusieurs médias flamands.

À la fin de la semaine passée, la présidente actuelle, Eva De Bleeker, a annoncé qu’elle quittait son mandat et qu’une nouvelle élection interne serait organisée à l’automne. Les libéraux flamands ont subi le 9 juin 2024 une défaite électorale cinglante et ont entamé une opération de rénovation en profondeur. Face à l’ampleur de la tâche, l’ex-secrétaire d’État au Budget a estimé qu’elle ne pouvait la mener seule.

Les candidatures à la présidence peuvent être déposées depuis lundi et ce jusqu’au 8 septembre. Le parti devrait désigner son nouveau dirigeant le 17 octobre à moins qu’un second tour ne doive être organisé pour départager les candidats.

La candidature de Frédéric De Gucht était attendue. Le Bruxellois, chef d’entreprise et fils de l’ancien commissaire européen Karel De Gucht, est devenu en quelques mois l’une des voix qui comptent dans son parti.

“Je me réjouis énormément et j’espère pouvoir compter sur un soutien massif pour mener le parti dans la bonne direction. Au cours des prochains jours et des prochaines semaines, je rendrai visite à autant de sections locales que possible afin de vous convaincre des raisons pour lesquelles je souhaite devenir votre président“, a expliqué M. De Gucht dans un message en ligne.

Jusqu’à présent, il n’y aurait pas d’autre candidat.

Belga