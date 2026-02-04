 Aller au contenu principal
BX1

François Beukelaers, acteur du film Brussels By Night, est décédé à 88 ans

L’acteur François Beukelaers est décédé.

Il avait joué au théâtre, dans des dizaines de séries télévisées flamandes et avait également brillé au cinéma, notamment dans “Brussels by Night”, annonce la VRT.

En 2023, il avait reçu un Lifetime Achievement Award au festival du film d’Ostende. M. Beukelaers, l’homme à la voix veloutée et grave, venait d’avoir 88 ans. “La vie ne dure qu’un jour“, disait-il, “comme l’écrivait Shakespeare : to die, to sleep, no more“.

Belga – Photo  : Belga Image

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales