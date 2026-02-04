François Beukelaers, acteur du film Brussels By Night, est décédé à 88 ans

L’acteur François Beukelaers est décédé.

Il avait joué au théâtre, dans des dizaines de séries télévisées flamandes et avait également brillé au cinéma, notamment dans “Brussels by Night”, annonce la VRT.

En 2023, il avait reçu un Lifetime Achievement Award au festival du film d’Ostende. M. Beukelaers, l’homme à la voix veloutée et grave, venait d’avoir 88 ans. “La vie ne dure qu’un jour“, disait-il, “comme l’écrivait Shakespeare : to die, to sleep, no more“.

Belga – Photo : Belga Image