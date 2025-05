Fouad Ahidar porte plainte auprès d’Unia suite à des propos de Georges-Louis Bouchez

Fouad Ahidar, figure de proue de la Team Fouad Ahidar (TFA), annonce avoir déposé plainte auprès d’Unia contre le président du MR Georges-Louis Bouchez pour ses “déclarations irresponsables” lors de sa conférence de presse mercredi pour présenter la note de politique générale pour la Région bruxelloise.

Selon M. Ahidar, les propos tenus par le libéral entretiennent un “climat de méfiance systématique envers les personnes issues de la diversité” et alimentent “une polarisation qui abîme le vivre-ensemble“.

M. Bouchez avait précisé lors de sa conférence de presse qu’il n’enverrait pas son texte au PTB, au Vlaams Belang, ni à la Team Fouad Ahidar.

Selon le Montois, le programme de ce dernier parti est communautariste. Il reproche aussi à son leader d’avoir abusé de la représentation garantie des néerlandophones à Bruxelles en faisant activement campagne en français pour les élections régionales.

Georges-Louis Bouchez s’offusque de la présence de la Team Fouad Ahidar dans les discussions, “comme si c’était un acteur politique classique“. “À cette allure-là, pas de problème : on peut considérer le Belang aussi. On pourrait aller chercher les voix du Belang.”

En juin dernier, la TFA avait créé la surprise en arrivant en deuxième position du collège néerlandophone à Bruxelles, avec trois élus.

Une comparaison qui ne passe pas

M. Ahidar n’accepte pas que le président du MR ait associé dans un même élan Vlaams Belang et son parti.

“Comparer un mouvement progressiste, humaniste et démocratique avec un parti xénophobe et raciste est non seulement infondé mais hautement irresponsable. C’est une attaque directe contre les mouvements citoyens émergents et le signe dangereux du dévoiement rhétorique dans lequel le président du MR continue de s’égarer“.

“Il est encore plus choquant de le voir attaquer le Vlaams Belang alors que plusieurs membres d’extrême droite ont rejoint récemment les rangs du MR“, ajoute M. Ahidar.

“Nous reprocher d’avoir ‘un problème avec l’islamisme’ est un amalgame insultant et risible. Rien dans notre programme ou nos actes ne soutient pareils propos diffamatoires“, selon le Bruxellois. “Nous continuerons à représenter avec détermination et dignité la voix des citoyens que d’autres préfèrent exclure ou caricaturer“, conclut-il.

Belga – Photo : Belga