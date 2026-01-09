Passer la navigation
Formation bruxelloise : Verougstraete invite les partis lundi pour leur présenter les conclusions des bilatérales

Le formateur bruxellois Yvan Verougstraete (Les Engagés) a décidé d’inviter lundi les différents partis pressentis pour former une majorité en Région bruxelloise.

Objectif avoué: leur présenter les conclusions qu’il tire des échanges bilatéraux qu’il a organisés au cours de la semaine écoulée.

Remerciant les représentants de ces partis pour “la qualité des débats et des feedbacks envoyés”, M. Verougstraete a fait savoir que les modalités de lieu et d’horaire de cette réunion plénière devaient encore être précisés.

Le 24 décembre, l’équipe de M. Verougstraete a envoyé un premier jet de déclaration de politique régionale en guise de pièce à casser, ainsi qu’un tableau budgétaire, aux partis pressentis pour former une majorité avec les Engagés, à savoir le PS, Ecolo, DéFI, Groen, Vooruit et le CD&V. Les partis francophones précités peuvent espérer l’appui dune majorité étroite dans leur groupe linguistique, contrairement aux néerlandophones qui disposent ensemble de 7 sièges sur 17.

Les sièges manquants pour y parvenir pourraient provenir de l’Open Vld, mais ce parti n’est actuellement pas associé en aucune manière aux échanges.
Le PS, Ecolo, DéFI, Groen, Vooruit et le CD&V ont remis leurs commentaires avant le passage à l’an neuf. Des réunions bilatérales ont été organisées dans la discrétion depuis mardi.

Jeudi, la cheffe du groupe écologiste Zakia Khattabi a toutefois évoqué un “échange constructif avec le formateur”. Les autres personnes consultées n’en ont dit mot.

Du côté néerlandophone, on semble encore loin du compte: tant le président de l’Open VLD, Frédéric De Gucht que son homologue du CD&V, Sammy Mahdi, ont répété jeudi  qu’ils jugeaient l’offre d’Yvan Verougstraete insuffisante.

Le député CD&V Benjamin Dalle a jusqu’à présent participé aux discussions. La question reste notamment de savoir comment et si le président des Engagés parviendra à convaincre ces deux partis de franchir le pas.

Belga

BX1
