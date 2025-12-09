Formation bruxelloise : le blocage politique coûte chaque jour aux travailleurs de la construction (FGTB)

Les ouvriers et employés de la construction subissent quotidiennement des pertes de revenus en raison du blocage politique qui paralyse Bruxelles, dénonce mardi la FGTB. “Faute de décisions politiques claires et d’appels d’offres publics, les chantiers sont à l’arrêt ou retardés”, contraignant ainsi nombre de travailleurs au chômage.

“Or, notre capitale a un besoin urgent de rénovation. Sur le terrain, les travailleurs sont confrontés quotidiennement à une incertitude d’emploi et à des pertes de revenus dans un secteur certes essentiel, mais déjà en difficulté”, relève le syndicat socialiste. “Cette situation est aggravée par la suppression des départs anticipés à la retraite et le déni persistant de reconnaitre certains métiers comme des métiers lourds dans le secteur.”

L’impasse politique affecte tant les personnes qui souhaitent travailler que les entreprises qui assurent leurs responsabilités, selon le syndicat. “Il est grand temps que les élus prennent leurs responsabilités, pour tous les Bruxellois et Bruxelloises ainsi que pour tous les employés qui travaillent dur pour rénover Bruxelles et la faire rayonner.”

La FGTB craint en outre que le recours obligatoire de certains employeurs au chômage ne pousse certains travailleurs à quitter le secteur.

“La Centrale Générale de Bruxelles-Vlaams Brabant appelle les décideurs politiques bruxellois à prendre leurs responsabilités de toute urgence et à œuvrer pour un gouvernement stable, et pour une reprise des investissements publics.”

