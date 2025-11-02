Formation bruxelloise : Bouchez invite les six partis à une réunion ce lundi, à 14h30

Le président du MR, Georges-Louis Bouchez, a invité à une réunion lundi à 14h30 les six partis qui négocient un budget 2026 pour la Région bruxelloise depuis plusieurs semaines. Elle doit marquer un redémarrage des discussions après le retrait du formateur et président du MR bruxellois, David Leisterh.

Après l’annonce de ce retrait des négociations, mais également de la politique régionale et nationale, M. Bouchez a fait savoir qu’il reprendrait le flambeau et qu’il voulait entamer de véritables négociations gouvernementales, et plus seulement se concentrer sur le budget de l’année prochaine.

Mais cette formule s’est heurtée à l’opposition de plusieurs partis. Le PS a averti que dans ce cas les instances du parti devraient revoir le mandat de négociation. Le président de l’Open Vld, Frédéric De Gucht, a quant à lui laissé entendre qu’il était là pour discuter d’une trajectoire budgétaire. A plusieurs sources, l’on a fait remarquer que les trois partis flamands associés aux discussions actuelles -Groen, Vooruit, Open Vld- ne disposaient pas d’une majorité dans le groupe linguistique néerlandophone du parlement bruxellois. Vendredi passé, le PS et Vooruit n’ont pas envoyé de représentant à la réunion d’un groupe technique.

La réunion de lundi n’a pas d’ordre du jour précis, a-t-on appris dimanche auprès de plusieurs négociateurs. Elle se tiendra au BIP.

Belga