Formation bruxelloise : Bernard Quintin n’entend pas bloquer le financement de Bruxelles via Beliris

Le ministre MR de l’Intérieur, Bernard Quintin, en charge de l’accord de coopération Beliris, n’entend pas bloquer le financement de projets pour Bruxelles en tant que capitale via Beliris, a-t-il déclaré mardi matin.

“Je mettrai en oeuvre strictement et scrupuleusement ma fonction. Mais j’ai besoin d’un gouvernement (ndlr: bruxellois) de plein exercice pour négocier le nouvel avenant que je n’ai pas en face de moi. Et un gouvernement qui prenne des décisions pour lesquels les Bruxellois ont voté, soit une meilleure gestion que les vingt dernières années”, a-t-il précisé.

Pour le ministre libéral, les discussions qui s’engagent à Bruxelles sans le MR, sorti en tête des élections à Bruxelles en juin 2024, augurent une tentative d’installation d’une coalition “Loch Ness de centre-gauche dont on parle mais que l’on ne voit jamais venir, avec essentiellement des partis qui ont perdu les élections”.

Aux yeux de Bernard Quintin, il y a une “forme de déni de démocratie” en Région bruxelloise, par “la longueur exceptionnelle d’un gouvernement en affaires courantes qui continue paisiblement à mettre en oeuvre une politique pour laquelle il a été sanctionné”.

Par ailleurs, le ministre de l’Intérieur a indiqué que la présence de patrouilles mixtes de policiers et de militaires à Bruxelles et à Anvers, au centre d’un blocage politique, n’était pas définitivement exclue. “Les protocoles sont prêts… Cela se fera un peu plus tard”, a-t-il dit.

Belga