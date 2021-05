Forest : les accès au centre de vaccination et de testing revus dès lundi

Les accès au centre de vaccination de Forest ont été revus.

Dès lundi, les accès du centre de vaccination de Forest seront réaménagés, annonce la COCOM. Ainsi, l’entrée et la sortie pour les vaccinations se fera via la Chaussée d’Alsemberg 203, tandis que l’entrée et la sortie pour le testing (et les vaccinations pour les personnes à mobilité réduite) restent via l’Avenue Jupiter 201.

“Des stewards placés stratégiquement aux entrées et sorties aideront les personnes à trouver leur chemin“, indique la Commission Communautaire Commune, “Via une optimisation opérationnelle et des flux, cette nouvelle configuration du centre de vaccination a pour objectif de mieux accueillir les citoyens“.

Lors de l’ouverture du centre de vaccination, en mars dernier, certains internautes nous avaient signalé que, dans le cadre des précédents accès, il y avait parfois une proximité trop grande entre les personnes attendant leur vaccination, et celles venues pour un test PCR.

ArBr – Infographie : BX1