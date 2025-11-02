Forest : grande opération de nettoyage après une fuite de carburant avenue du Parc

Les pompiers de Bruxelles sont intervenus ce dimanche matin à Forest, après une importante fuite de carburant survenue avenue du Parc, entre l’avenue du Roi et la rue de Bosnie.

Vers 10h, un bus de De Lijn a heurté un talus, endommageant ses deux réservoirs. Environ 200 litres de diesel se sont alors répandus sur la chaussée, devenue particulièrement glissante et risquée, notamment en raison de la pente et de la présence de rails de tram.

Deux camions-citernes équipés d’un système d’aspersion et un véhicule de commandement ont été mobilisés pour neutraliser la pollution et rétablir la circulation. Au total, plus de 10.000 litres d’eau et deux sacs de produit dégraissant ont été nécessaires.

La police de la zone Bruxelles-Midi a également assuré la sécurité du périmètre. L’intervention s’est terminée vers 13h30, sans incident supplémentaire.

Rédaction – Images : Pompiers de Bruxelles