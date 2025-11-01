Passer la navigation
Fleurir les tombes le 1er novembre : la tradition se maintient

En ce 1er novembre, vous avez été nombreux à fleurir la tombe d’un proche. Une tradition qui se perpétue dans les cimetières, même si l’aspect religieux semble moins important pour certains aujourd’hui. Exemple au cimetière de Jette.

Reportage de Valentine Rolus, Loïc Bourlard et Quentin Carbonnelle

BX1
