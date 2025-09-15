Passer la navigation
Fin du service à domicile dans les CPAS : une charge de travail supplémentaire pour les groupes privés

Plusieurs CPAS bruxellois arrêtent leur service à domicile, faute de moyens financiers. Cela a pour conséquence plus de travail pour des structures privées comme le groupe CSD qui emploie des aides à domicile. Une charge de travail supplémentaire alors que leurs journées sont déjà bien remplies.

Reportage de Charlotte Verbruggen et Karim Fahim

15 septembre 2025 - 17h18
Modifié le 15 septembre 2025 - 17h18
 

