Molenbeek-Saint-Jean : à la découverte de la biodiversité du Scheutbos
Parlons nature et flore urbaine : connaît-on vraiment toutes ces plantes qui poussent parfois juste à côté de chez nous ?
Souvent discrètes, parfois surprenantes, elles forment pourtant un véritable écosystème urbain, encore largement méconnu du grand public.
Aujourd’hui, une opération de découverte était organisée dans ce cadre. Munies de leurs téléphones et d’applications d’identification, plusieurs personnes ont participé à un recensement de la flore locale. L’objectif : mieux comprendre, répertorier et sensibiliser à cette biodiversité de proximité que l’on remarque trop rarement dans notre quotidien.
■ Reportage de Romain Vandenheuvel