Filigranes : Marc Filipson fait un pas de côté

Suite aux révélations de BX1 sur la plainte anonyme et collective de 48 travailleurs de la librairie Filigranes pour harcèlement moral et sexuel, le fondateur, Marc Filipson annonce ce dimanche soir, faire un pas de côté.

Vendredi, nous révélions que 48 travailleurs de Filigranes avaient déposé une plainte auprès de la cellule psychosociale de Securex pour harcèlement moral et sexuel. Marc Filipson, le créateur et administrateur-délégué de la libraire de l’avenue des Arts, était directement mis en cause.

►48 travailleurs de Filigranes portent plainte pour harcèlement

Suite à notre dossier, relayés par de nombreux médias, samedi, le conseil d’administration de Filigranes avait répondu par communiqué pour expliquer à quel point, Marc Filipson avait été heurté par les témoignages.

►Plainte pour harcèlement chez Filigranes : le conseil d’administration réagit

►La réponse de BX1 suite au communiqué de presse de Filigranes

Aujourd’hui, c’est un retournement de situation. Dans un courrier envoyé à ses employés et clients, le patron de Filigranes annonce qu’il fait un pas de côté et un mea culpa. “Ma surprise de ces derniers jours n’était pas feinte. Je n’avais pas réalisé que mon attitude pouvait provoquer tant de souffrances chez certains, et j’en suis absolument désolé. A tous ceux d’entre vous collaborateurs, clients, amis de Filigranes que j’ai pu heurter ou blesser, je tiens à présenter aujourd’hui mes excuses sincères. Mais je mesure que ce ne sera pas suffisant pour rétablir la confiance.”

Recrutement d’un.e ditrecteur.trice

Dans les prochains jours, Marc Filipson annonce prévoir une rencontre entre le conseil d’administration et les membres du personnel pour “entendre au mieux leurs doléances”. M Il souhaite également que se poursuive la procédure initiée auprès de Securex ainsi que l’analyse de risques avec un objectif: instaurer de meilleures pratiques et davantage de respect dans la gestion des ressources humaines.

“Sans attendre, accompagné par le Conseil d’Administration de Filigranes, je m’engage à un véritable effort de gouvernance et de gestion. Dans l’intérêt de tous et de l’entreprise que j’ai créée il y a plus de 30 ans, je fais aujourd’hui un pas de côté en lançant le recrutement d’un.e directeur.trice. Enfin, à titre plus personnel, j’entamerai dans les jours prochains un travail psycho-thérapeutique visant à me départir de mes mauvaises habitudes. Excès de familiarité, colères, j’en passe…j’ai compris que j’avais du boulot.”

Vanessa Lhuillier – Photo: BX1