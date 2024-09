Filigranes : les employés sont prêts à proposer des solutions pour sauver la librairie

“L’épée de Damoclès qui se trouvait au-dessus de nos têtes a fini par tomber lorsque la procédure de transfert sous autorité judiciaire nous a été annoncée ce mardi 17 septembre”

Les employés déplorent la mauvaise gestion de la librairie pendant de nombreuses années et regrettent de ne pas avoir assez été pris en considération dans les décisions cruciales. “Les différents plans de restructuration ont abouti à une baisse drastique du stock et à de nombreux licenciements. Nous constatons que tout cela a échoué à redresser la situation et a contribué à la détérioration du climat de travail”.

“Filigranes ne se résume et ne résumera jamais uniquement à Marc Filipson”

Ces employés se trouvent aujourd’hui face à une crise qui pourrait amener à la fermeture de Filigranes. “C’est un lieu culturel essentiel pour Bruxelles et un maillon primordial dans l’écosystème fragile qu’est le monde du livre en Belgique.”

“Filigranes ne se résume et ne résumera jamais uniquement à Marc Filipson (le fondateur de la librairie, ndlr)”, insistent-ils, “c’est avant tout un travail collectif de passionnés du livre qui n’ont de cesse de découvrir et de faire découvrir tout ce qui se peut se dire et s’écrire dans le monde et sur le monde. Cette fin d’année signera la fin d’une ère ; à nous, avec l’appui et le soutien de nos lecteurs d’en démarrer une nouvelle.”

Des solutions concrètes

Pour eux, le destin de la librairie n’est pas scellé et celle-ci peut encore être sauvée. “Nous, les travailleurs et travailleuses, nous savons qu’il est possible de faire fonctionner cette librairie correctement. Cela nécessite une réelle remise en question de gestion et une réorientation des priorités pour remettre la librairie au service des Bruxellois”, expliquent-ils avant de rajouter : “Filigranes doit redevenir un lieu de référence pour la culture, le débat et d’accès au bien commun du livre”.

Les employés sont prêts à proposer des solutions concrètes au futur repreneur et à partager leur expertise. “Nous manifestons notre motivation à réfléchir au Filigranes 2.0”.

L’entreprise a connu deux plans de restructuration et des changements importants au niveau du management en un an et demi. En 2022, des employés de Filigranes avaient introduit une demande d’intervention psychosociale formelle à caractère principalement collectif, faisant part de harcèlement et de problèmes concernant le bien-être au travail. Le fondateur de la librairie, Marc Filipson, avait fait un pas de côté. Véronique Croisé a depuis été nommée directrice générale de Filigranes.

