Filigranes à la recherche d’un repreneur: “Il y a une véritable colère de la part des employés”

La société Intell, qui exploite les libraires Filigranes , a sollicité mercredi l’ouverture d’une procédure de transfert sous autorité judiciaire. Elle est à la recherche d’un ou plusieurs projets de reprise des activités et du personnel.

Pour le fondateur de Filigranes, Marc Filipson, “maintenant, c’est la porte ouverte à plein de scénarios”. Les syndicats, eux, parlent plutôt de mauvaise gestion, voire de non gestion, “il y a une véritable colère de la part des employés”. Seule certitude, il reste quatre mois pour trouver un repreneur et sauver les emplois.

■ Reportage de Gilles Joinau, Frédéric De Henau et Laurence Paciarelli

Situées à Etterbeek, Ixelles et Knokke, les libraires Filigranes rencontrent des difficultés structurelles liées à la crise du secteur du livre. La restructuration de l’entreprise n’a pas non plus permis de rétablir l’équilibre financier à cause de marges faibles et de l’augmentation des coûts entre autres. Les pertes ont dépassé le million d’euros l’an dernier. L’entreprise fait également part de problèmes de mobilité depuis que l’accès à la librairie principale d’Etterbeek est devenu plus compliqué. Celle-ci envisage de déménager dans un nouveau lieu dans la capitale. Intell recherche désormais des repreneurs et pourra présenter les éventuels dossiers candidats au tribunal à l’issue d’un délai de sursis sollicité de quatre mois.

L’entreprise a connu deux plans de restructuration et des changements importants au niveau du management en un an et demi. En 2022, des employés de Filigranes avaient introduit une demande d’intervention psychosociale formelle à caractère principalement collectif, faisant part de harcèlement et de problèmes concernant le bien-être au travail. Le fondateur de la librairie, Marc Filipson, avait fait un pas de côté. Véronique Croisé a depuis été nommée directrice générale de Filigranes.